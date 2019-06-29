Mynet Trend

İstanbul trafiği artık işkence olmaktan çıkacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 29.06.2019 14:12 | Son Güncelleme

İstanbul trafiği yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak İstanbulluların çilesi haline geldi. Günden güne artan nüfus ve araç sayısından dolayı artık 3. köprü bile yetersiz duruma gelir hale geldi. Peki, İstanbul trafiğinden kaçmak için ne yapmanız gerekiyor? Aslında çözüm cebinizde yer alıyor.

İstanbul trafiği artık işkence olmaktan çıkacak

Hemen hemen herkesin elinde akıllı telefonu var. Hatta akıllı telefonu olmayan kişi kalmadı desek bile doğru olur. iOS ve Android cihazınızdan uygulama mağazaları olan App Store ve Play Store’a girerek trafik sorunundan kurtulabilirsiniz.

App Store veya Play Store’un arama kısmına Yandex Haritalar yazarak uygulamayı indirin. Uygulama konum bilginize erişmek isteyecek buna evet diyin. Daha sonra gitmek istediğiniz yeri Yandex Haritalar uygulaması üzerinde aratın.

Yandex Haritalar anlık olarak trafiğin nerede yoğun ve nerede müsait olduğunu size gösterecek. Uygulamanın size sunduğu güzergah seçeneklerinden en uygun olanını seçin. Bu işlemden sonra Yandex Haritalar sayesinde evinize, işinize veya gitmek istediğiniz konuma trafik çilesini çekmeden gidebilirsiniz.

Yandex Haritalar uygulamasının çevrimdışı yani mobil internetiniz de olmadan çalıştığını belirtelim. Eğer bu uygulama sizi tatmin etmezse hem iOS hem de Android için Google Haritalar uygulamasını deneyebilirsiniz. iPhone’da ise Apple Haritalar uygulamasını kullanabilirsiniz ancak Apple Haritalar’ın diğer uygulamalar gibi gelişmiş olmadığını belirtelim.

PUBG PlayStation 4 ve Xbox One için güncellendi!

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Büyük ekranı ve Pop-Up kamerasıyla dikkat çekiyorBüyük ekranı ve Pop-Up kamerasıyla dikkat çekiyor
Twitter tasarımını değiştirdiTwitter tasarımını değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik

En Çok Okunan Trend Haberler

İş adamının cenazesinde şok! Helallik istenince...

İş adamının cenazesinde şok! Helallik istenince...

Aşırı hızdan durdurulan kadın verdiği cevapla polisi şaşkına çevirdi!

Aşırı hızdan durdurulan kadın verdiği cevapla polisi şaşkına çevirdi!

Hamile olduğunu açıklamıştı! O yorumlara isyan etti

Hamile olduğunu açıklamıştı! O yorumlara isyan etti

Her satırı korkunç! Kan donduran olay: Motorlu makineyle cinsel organını parçaladı

Her satırı korkunç! Kan donduran olay: Motorlu makineyle cinsel organını parçaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ayrılıyor

Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ayrılıyor

Sonunda bu da oldu! Kadınları çıplak gösteren uygulama yaptılar!

Sonunda bu da oldu! Kadınları çıplak gösteren uygulama yaptılar!

Stranger Things yakında yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak

Stranger Things yakında yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak

Bu güncelleme ile F1 2019 oyununa destek veriliyor

Bu güncelleme ile F1 2019 oyununa destek veriliyor

FSM’de başlayan yol çalışması nasıl aşılır?

FSM’de başlayan yol çalışması nasıl aşılır?

Death Stranding’i birde böyle görün

Death Stranding’i birde böyle görün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.