İstanbul trafiği artık işkence olmaktan çıkacak

Hemen hemen herkesin elinde akıllı telefonu var. Hatta akıllı telefonu olmayan kişi kalmadı desek bile doğru olur. iOS ve Android cihazınızdan uygulama mağazaları olan App Store ve Play Store’a girerek trafik sorunundan kurtulabilirsiniz.

App Store veya Play Store’un arama kısmına Yandex Haritalar yazarak uygulamayı indirin. Uygulama konum bilginize erişmek isteyecek buna evet diyin. Daha sonra gitmek istediğiniz yeri Yandex Haritalar uygulaması üzerinde aratın.

Yandex Haritalar anlık olarak trafiğin nerede yoğun ve nerede müsait olduğunu size gösterecek. Uygulamanın size sunduğu güzergah seçeneklerinden en uygun olanını seçin. Bu işlemden sonra Yandex Haritalar sayesinde evinize, işinize veya gitmek istediğiniz konuma trafik çilesini çekmeden gidebilirsiniz.

Yandex Haritalar uygulamasının çevrimdışı yani mobil internetiniz de olmadan çalıştığını belirtelim. Eğer bu uygulama sizi tatmin etmezse hem iOS hem de Android için Google Haritalar uygulamasını deneyebilirsiniz. iPhone’da ise Apple Haritalar uygulamasını kullanabilirsiniz ancak Apple Haritalar’ın diğer uygulamalar gibi gelişmiş olmadığını belirtelim.

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