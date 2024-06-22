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İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti... Safir'in Güneş'i Gizem Karaca'nın lüks evini görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 15:32
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Son olarak başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile paylaştığı Safir dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Gizem Karaca uzun zamandır doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Bir süredir İstanbul'da yaşamayan ve Ege'ye yerleştiğini duyuran güzel oyuncunun lüks evini görenler hayran kaldı. Ünlü oyuncu burada organik tarım bile yapıyor.

İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti... Safir'in Güneş'i Gizem Karaca'nın lüks evini görenler hayran kaldı

Benim Hala Umudum Var, Güzel Köylü, İstanbul Sokakları, İçimdeki Fırtına, Kara Sevda, Baraj, Alparslan: Büyük Selçuklu ve son olarak Safir gibi bir çok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Gizem Karaca uzun zamandır İstanbul'da yaşamıyor.

Bir süre önce Ege'ye yerleştiğini açıklayan Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmiş ve evlendikten sonra da İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı.

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ORGANİK TARIM YAPIYOR

Doğa ile iç içe bir yaşam süren Gizem Karaca lüks evinden sık sık paylaşımlar yapıyor. Evinin kocaman bir bahçesi bulunan Karaca burada organik tarım bile yapıyor.

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Organik beslenmeye dikkat çeken ünlü isim daha önce konuya dair yaptığı açıklamada 'Tarım arazim yok ama kendi bahçemde ufak ufak bir şeyler yapıyorum' demişti.

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2016'da arsa aldıklarını ve 2019'da evi bitirdiklerini de söyleyen güzel oyuncu "Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var" diye konuşmuştu.

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GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Gizem Karaca'nın lüks evini ve bahçesini görenler hayran kalıyor. Sosyal medyada ise ünlü isme; 'Böyle yaşamak ne güzel', 'Köy hayatı en güzeli' gibi yorumlar yapılıyor.

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Vitrin


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