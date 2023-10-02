İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşmişti! Zeynep Bastık ticarete atılıyor! İşte yeni işi...

Son zamanlarda özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık kazancıyla da çok konuşuluyor. Konserlerinden 500 bin TL aldığı söylenen Bastık geçtiğimiz aylarda doğa ile iç içe yaşayabilmek için Urla'dan ev almıştı.

Bastık'ın Urla'daki çiftlik evinin 40 milyon TL civarında olduğu iddia edilmiş, bahçesinin ise 5 bin hektar olduğu konuşulmuştu.

Yazı konserlerle ve reklam iş birlikleriyle geçiren Zeynep Bastık yoğun çalışma döneminin ardından şimdi de kendisine ve çok sevdiği Urla’daki çiftlik evine vakit ayıracak.

SnobMagazin'in haberine göre; Zeynep Bastık lavantaya merak sardı. Arazisinde lavanta yetiştirip ticaretini yapmak için kollarını sıvayan Bastık, bu yeni hobisi konusunda oldukça heyecanlı.



