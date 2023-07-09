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  4. İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın tatil pozlarına yorum yağdı

İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın tatil pozlarına yorum yağdı

09.07.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile Disney Plus için çekilen "Özür Dilerim" adlı filmde boy gösteren ünlü oyuncu Gizem Karaca tatil kareleriyle hayranlarından beğeni topladı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ayrılan ve bir köye yerleştiğini duyuran güzel oyuncu Gizem Karaca, lüks evinden çekildiği fotoğraflarla gündeme geliyordu. Ünlü güzelin tatil pozları da evi kadar dikkat çekti.

Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi olan Gizem Karaca son gönderisinde tatilden karelerini paylaştı.

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Minicik bikinisiyle sörf tahtasına uzandı! Pozları olay oldu Minicik bikinisiyle sörf tahtasına uzandı! Pozları olay oldu

Bikini pozlarıyla hayranlarından beğeni toplayan güzel oyuncu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Arkadaşlarıyla tatilde olan Gizem Karaca'yı görenler "Dergi çekimi gibi pozlar", "Çok güzelsin", "O evden tatile gidilmez ya", "Hayat sana güzel" yorumlarında bulundu.

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Gizem Karaca Oyuncu Oğuzhan Koç ünlü oyuncu

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