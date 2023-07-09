İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın tatil pozlarına yorum yağdı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ayrılan ve bir köye yerleştiğini duyuran güzel oyuncu Gizem Karaca, lüks evinden çekildiği fotoğraflarla gündeme geliyordu. Ünlü güzelin tatil pozları da evi kadar dikkat çekti.

Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi olan Gizem Karaca son gönderisinde tatilden karelerini paylaştı.

Bikini pozlarıyla hayranlarından beğeni toplayan güzel oyuncu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla tatilde olan Gizem Karaca'yı görenler "Dergi çekimi gibi pozlar", "Çok güzelsin", "O evden tatile gidilmez ya", "Hayat sana güzel" yorumlarında bulundu.





