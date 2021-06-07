İstanbul'u terk etmişti! Kendini ormana vuran Aslıhan Gürbüz'den ilginç pozlar! "Dallara tüne..."

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, uzun süredir televizyon dizilerinin aranan yüzlerinden biriydi. Engin Akyürek'i de parlatan "Bir Bulut Olsam" dizisiyle dikkati üzerine çeken ünlü oyuncu, "Yahşi Cazibe" ile büyük bir patlama yaptı. Sonra da, birbiri ardına kaliteli dizilerde rol almaya devam etti. Ancak kariyerinin zirvesine ulaşması, bir kadın hikayesi olan "Ufak Tefek Cinayetler" sayesinde oldu. Dizideki dört ana kadın karakterin en kurnazı Merve Aksak'a hayat veren Aslıhan Gürbüz, bir fenomene dönüştü. Başarılı oyuncu, bu sezonun flaş dizisi "Kırmızı Oda"nın en çarpıcı hikayelerinden birinde oynadığı halde herkes onu Merve Aksak olarak hatırlıyor. Ama o dizideki karakterinin tam tersi bir hayat sürüyor. Sağlık problemleri ve doğa sevgisi nedeniyle "Ufak Tefek Cinayetler" bittikten sonra Ayvalık'a yerleşti ve mutluluğunu her fırsatta paylaşıyor. Arıcılık yapmayı bile deneyen ünlü oyuncu, bugün de kuş gözlemine çıktı.

"Dala tüne"

Aslıhan Gürbüz, ünlü doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'le birlikte Karacabey Longoz Ormanı'nın yolunu tuttu. Kuş gözlemine çıkan ünlü oyuncu, sadece kuşları değil kendini de çekti. Alper Tüydeş'ten bir fotoğrafını çekmesini isteyen oyuncu, "Kuş fotoğrafçısına kendini çektirmek istersen dallara tüne." diyerek takipçilerini güldürdü.



