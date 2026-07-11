İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü: Anadolu kültürü yaşatılıyor

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Senem ve Mehmet Kızgır çifti, alışılmışın aksine Anadolu'nun köklü geleneklerinden biri olan yün kurutma kültürünü yol kenarında sürdürdü. Havaların ısınmasıyla yıkanan yünler, kuruması amacıyla ana yol kenarındaki yeşil alana serildi. Yünlerin bir kısmı ise iki direk arasına gerilen ipe asıldı. Bir yanda trafik akarken diğer yanda ise kuruması için serilen yünler ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kızgır çiftinin, İstanbul'un yoğun şehir yaşamı içinde Anadolu kültürünün yaşatılmaya devam edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"YÜNLERİMİZİ ATAMIYORUZ, KIYAMIYORUZ"

Her sene aynı yerde yünlerini kuruttuğunu söyleyen Senem Kızgır, "Eskiden kaynanam yapıyordu. Biz de yünlerimizi atamıyoruz, kıyamıyoruz. Şimdikiler kaldırıp, atıyor. Burada kuruyor, eve götürüyorum. Yatak, yorgan ediyorum. Nereden aklıma geldi burası? Burada güzel kuruyor. Buraya getirdim. Yünlerimi her sene burada kurutuyorum" dedi.

"YENİ NESİL YAPMAZ, ÇOĞU ALIP ATIYOR"

Yünlerini kuruttuktan sonra yorgan, yatak olarak kullandıklarını ifade eden Mehmet Kızgır, "Her sene aynı şeyleri tekrarlayıp, yapıyoruz. Yünleri getiriyoruz burada, kurutuyoruz. Evde döşek, yorgan yapıyoruz. Evimizin orada kurutacak yer yok. Geliyoruz burada, kurutuyoruz. Biz yapıyoruz ama yeni nesil yapmaz, çoğu alıp atıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır