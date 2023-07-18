İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile İstanbul Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İstanbul Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. İstanbul Üniversitesi taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlar bu kurumda öğrenim görmek isteyen öğrenciler tarafından dikkate alınacak. İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar...
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıp(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|2712
|531.58603
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2022
|280 + 7
|4030
|526.92353
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|11101
|510.81137
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hukuk(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|933
|504.60105
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıp(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|18053
|499.2547
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|160 + 4
|20960
|494.73945
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|28137
|484.73254
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|5467
|472.38721
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|150 + 4
|42863
|466.17966
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hukuk(4 Yıllık)
|EA
|2022
|500 + 13
|5405
|463.33829
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|90 + 3
|7661
|459.43488
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hukuk(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|340 + 9
|8611
|450.12212
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Psikoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|12110
|440.10262
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çin Dili ve Edebiyatı(Çince) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|40 + 1
|11986
|439.07263
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|66438
|439.05612
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|80 + 2
|12194
|438.20155
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İspanyol Dili ve Edebiyatı(İspanyolca) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|13215
|434.14845
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı(Korece) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|30 + 1
|13275
|433.95546
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|15584
|433.29729
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|14864
|428.05205
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|15212
|426.85636
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|20799
|426.46994
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|78929
|425.82377
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|90 + 3
|7810
|425.31332
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Dilbilimi(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|16903
|421.00139
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İtalyan Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|17281
|419.79168
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|18434
|416.15277
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|90 + 3
|20947
|402.03165
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|90 + 3
|22881
|399.75323
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|62995
|396.97661
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Latin Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|25269
|395.84475
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(İngilizce) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30 + 1
|30346
|392.19017
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|30 + 1
|27422
|389.80088
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|77640
|389.35233
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30 + 1
|34259
|388.76126
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(Arapça) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25 + 1
|37136
|386.46387
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|150 + 4
|91813
|382.52743
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Arap Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|80 + 2
|30317
|381.89799
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|128363
|381.51963
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sanat Tarihi(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|45373
|380.46773
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|110 + 3
|133085
|377.92388
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|160 + 4
|51165
|376.71774
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|52418
|375.98241
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2022
|120 + 3
|108452
|375.09413
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|54078
|374.98475
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|55137
|374.38294
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|40 + 1
|33628
|372.87844
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|141706
|371.67701
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2022
|85 + 3
|123235
|368.96492
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|20
|66853
|367.94975
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|90 + 3
|71041
|365.75852
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2022
|110 + 3
|140201
|362.46283
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|78586
|362.40074
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|120 + 3
|143275
|361.30688
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|144011
|361.0422
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Leh Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|35 + 1
|38408
|360.0474
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|147444
|359.80174
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|85821
|359.26375
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ukrayna Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|25 + 1
|40453
|354.79929
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|41137
|352.89302
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2022
|220 + 6
|175693
|350.20378
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|184026
|347.5922
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|122349
|346.2332
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fizik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|183388
|345.87031
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2022
|280 + 7
|203588
|341.81068
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|192103
|341.2465
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|223986
|336.3129
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|205785
|334.5079
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2022
|110 + 3
|238806
|332.61811
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|150 + 4
|194506
|327.42829
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|286187
|321.88137
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Felsefe(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|293832
|320.32037
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|54290
|319.88695
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ekonometri(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|296642
|319.76756
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2022
|75 + 2
|321843
|314.82786
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|259888
|311.64464
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fars Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|70 + 2
|58494
|309.7831
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hititoloji(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|40 + 1
|58527
|309.70832
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|75 + 2
|268406
|308.56833
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|150 + 4
|326244
|304.02072
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Klasik Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|388747
|303.26632
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|288618
|301.60926
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|399692
|301.55508
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Antropoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|411658
|299.74277
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım(4 Yıllık)
|EA
|2022
|25 + 1
|427556
|297.39431
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|150 + 4
|396819
|294.11971
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilim Tarihi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|454217
|293.5486
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tarih Öncesi Arkeolojisi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|455603
|293.35644
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Su Bilimleri ve Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|332330
|288.37499
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|498703
|287.6758
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|300 + 8
|601202
|275.65377
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|1500 + 38
|649609
|270.54696
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|250 + 7
|684703
|267.0693
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|300 + 8
|704709
|265.15483
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|200 + 5
|711802
|264.48469
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|200 + 5
|713030
|264.36507
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|250 + 7
|716253
|264.0653
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tarih(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|1000 + 25
|681131
|262.64382
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|40 + 1
|80046
|260.89252
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|150 + 4
|765091
|259.5721
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|300 + 8
|765338
|259.55242
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kamu Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|150 + 4
|822241
|254.58442
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Felsefe(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|150 + 4
|824279
|254.41414
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|1500 + 38
|832352
|248.79433
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|150 + 4
|558315
|244.90916
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rekreasyon(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|150 + 4
|1037057
|237.73136
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Urdu Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|40 + 1
|92381
|236.24848
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|800 + 20
|1068213
|235.46493
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|2
|968111
|207.24855
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|-
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|394945
|349.97914
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|638254
|316.38521
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|699958
|309.7669
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|743941
|305.36858
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|809340
|299.2091
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Dış Ticaret(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|869402
|293.84867
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|898568
|291.3654
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|988332
|284.0929
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|E-Ticaret ve Pazarlama(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1018183
|281.79166
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1020208
|281.6357
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1023788
|281.37129
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Medya ve İletişim(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1029501
|280.94774
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1163398
|271.34425
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1225077
|267.2246
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1266626
|264.52816
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1281203
|263.60132
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1343381
|259.75904
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1371334
|258.07566
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1381169
|257.49154
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1401822
|256.27812
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1440991
|254.00937
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Marka İletişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1460257
|252.91875
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1465533
|252.61925
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1488588
|251.32635
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.