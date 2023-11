İstanbul Valiliğince Büyük Önder Atatürk'ü anma programı düzenlendi

İstanbul Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İstanbul Valiliğinin hazırladığı sinevizyon gösterisi izletildi.

Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cezmi Erarslan, Atatürk ve Cumhuriyet üzerine konuşma yaptı.

Atatürk'ün, 57 yıllık ömründe 4 savaş gördüğünü belirten Erarslan, "Mustafa Kemal'den bahsederken her savaşta adanmışlığını ve vizyonunu öne çıkaran, farkını ortaya koyan bir kişilikten bahsediyoruz. O, etrafındaki sivil kadrolara karşın her şeyi millet meclisinden, her kerameti milletten bekleyen, milletin temsilcileriyle birlikte mücadele etmekle ancak başarıya ulaşacağımızın farkında olan bir liderdir. Böylesi millete inanmış, millete adanmış bir mücadelenin, bir liderin ödülünü de Sakarya Zaferi sonrası Gazi unvanı ve mareşal rütbesiyle millet vermiştir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 3. Kolordu Komutanlığından Albay Duygu Yörenç de "Dünya devletlerinin çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve bir asker olarak kabul ettiği eşsiz lider, asil Türk milletinin yüce atası, ordumuzun ebedi komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Pendik Atatürk Ortaokulu öğrencisi Aida Yağmur Pamuk, "Kalbimizde Sen" adlı şirini okudu.

İl genelinde yapılan "Atatürk'e Mektup Yarışması"nda birinci olan Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Gülce Neva Kışla'nın da yazdığı mektuptan bir kesit okuduğu programda, Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "100 Yıllık Eserin Bize Emanet" oratoryosu sahnelendi.

Anma programının ardından katılımcılar, İBB ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Atatürk Resimleri Sergisi"ni gezdi.