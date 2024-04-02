İstanbul Valisi Gül, Beşiktaş'taki yangına ilişkin olay yerinde inceleme yaptı

Vali Gül, olay yeri ve çevresindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını dile getiren Gül, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar. Yaralı olanların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Gül, bina için 1987'de aldığı bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi.

Gül, binada patlamaya ihtimaline ilişkin soruya, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok." şeklinde cevap verdi.





