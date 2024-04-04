YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul ve bazı şehirlerdeki yapılar otizmliler için kırmızı ışıklandırıldı

İstanbul ve bazı şehirlerdeki yapılar otizmliler için kırmızı ışıklandırıldı

AA AA
04.04.2024 13:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otizmli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve tüm farklılıklarıyla beraber herkesle eşit haklara sahip olmaları adına toplumsal farkındalığı artırmak için İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerdeki yapılar, kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Tohum Otizm Vakfından yapılan açıklamaya göre, otizmli çocukların hala nitelikli eğitime erişmede zorluk yaşadığını, otizmli bireylerin iş yerlerinde kabul görmediğini, sosyal hayatın dolayısıyla yaşamın bir parçası olmak için mücadele etmek durumunda kaldığını ifade eden vakıf, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde herkesi otizme kırmızı ışık yakmaya davet etti.

Vakfın çağrısı üzerine Başak Dizer Tatlıtuğ, Bennu Yıldırımlar, Burcu Kara, Ceyhun Yılmaz, Çağla Şikel ve Doğa Rutkay Kamal gibi ünlü isimler "Otizme Kırmızı Işık Yak" mesajını paylaşıp, kampanyaya destek verdi.

Birçok belediye, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu, kent konseyi ve spor kulübü de otizmin farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenledi.

Bu kapsamda, İstanbul'daki köprüler başta olmak üzere, Tophane Meydan Çeşmesi, Avrasya Tüneli, Eskişehir Masal Şatosu, İzmir Saat Kulesi, Ankara'daki TOBB İkiz Kuleleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük'ün yanı sıra birçok özel sektör binası ve simgesel yapı kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, çağrılarına kulak veren ve seslerine güç katan herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karakaya, otizmlilerin hayatın her alanında farklılıklarıyla kabul gördükleri ve kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da 189 sürücüye 387 bin lira cezaBodrum’da 189 sürücüye 387 bin lira ceza
Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası faaliyete geçtiSamsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası faaliyete geçti
Batman’da minibüs ile sevkiyatı yapılan eroin drone ile takip edildiBatman’da minibüs ile sevkiyatı yapılan eroin drone ile takip edildi
Anahtar Kelimeler:
işık kırmızı tohum otizm vakfı yapi

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Nisan Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:01
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.