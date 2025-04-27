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İstanbul Yarı Maratonu heyecanı!

27.04.2025 10:28
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İstanbul'un en prestijli organizasyonlarından Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu başladı. Başlangıç noktası Yenikapı olan yarı maratona katılan atletler başlangıç düdüğünün çalmasıyla koşuya başladı. 49 elit atletin katıldığı ve Yenikapı'daki Langa durağında saat 09.15'te başlayan yarı maraton Tarihi Yarımada'da 21 kilometre boyunca koşulacak.

İstanbul Yarı Maratonu heyecanı!

İstanbul'un en prestijli organizasyonlarından Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu başladı. Başlangıç noktası Yenikapı olan maratona katılan atletler başlangıç düdüğünün çalmasıyla maratona başladı. Yenikapı'daki Langa durağından başlayan yarışta atletler, Tarihi Yarımada'da 21 kilometre boyunca koşacak. 22 erkek 27 kadından oluşan elit atletler yarı maratona katılıyor. 21 kilometrelik maraton dışında saat 08.00'de 10 kilometrelik koşunun da startı verildi.

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Atletler Sahilyolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı , Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsünü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan U dönüşü yapan yarışmacılar, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından U dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahilyolunu kullanarak tekrar Yenikapı'ya kadar koşacak.

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İstanbul yarı maratonu nedeniyle Kennedy Caddesiyle Balat arasında kalan bazı yollar maraton boyunca trafiğe kapalı olacak.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul maraton
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