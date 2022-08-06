İstanbul'da 16 yaşındaki genç kızı tabancayla vuran zanlı, intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki genç kızı tabancayla vuran zanlı, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde S.T. (28), eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen B.D'ye evinde tabancayla ateş etti. Genç kızı ağır yaralayan zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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