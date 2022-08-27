İstanbul'da 21 şüphelinin yakalandığı FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli arasında, örgüt adına kritik görevler yürüten kişilerin de olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalışmaların devamında, şüphelilerin yurt dışına çıkma arayışı içerisinde oldukları, düzenli olarak adres değiştirdikleri, başkaları adına kayıtlı telefon hatları kullandıkları, aynı zamanda örgütün kripto haberleşme programlarından olan ByLock programının kullanıcısı oldukları, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerden M.C'nin, örgütün finansal yapılanmasında önemli görevler üstlendiği, F.İ'nin Balıkesir, Kahramanmaraş ve İstanbul'da emniyet mahrem yapılanması içerisinde görevli polis memurlarından sorumlu olarak görev yaptığı, diğer şüpheliler arasında da mesleklerinden ihraç edilmiş profesör, subay, komiser, polis memuru ve gazetecilerin bulunduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda toplam 79 bin 830 lira, 7 bin 460 dolar, 5 bin 45 avro ile yaklaşık 550 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Öte yandan, bu operasyon kapsamında bulunmayan ancak firari olduğu tespit edilen bir kişinin de düzenlenen baskınlarda yakalandığı bildirildi.

