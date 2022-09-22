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İstanbul'da 3 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasına ilişkin şüpheliler adliyeye sevk edildi

22.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı Güven G'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsüne 3 ayrı cinayeti ve polisleri yaraladığı olayları anlatarak "Bana iyi davranmasaydın seni de öldürecektim" dediği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven G. ile olaylar sırasında yanında bulunan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, 19 Eylül'de Başakşehir ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra Fatih'te kimlik uygulaması yapan 2 polis memurunu silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Güven G'nin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Güven G. ve olay gecesi kullandığı araçtaki N.A, U.U. ve F.T. adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan A.Ü'nün de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Yapılan incelemede, Güven G'nin olay günü ilk olarak Ergül M. adlı arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığı, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve bu nedenle yaşanan tartışmanın ardından Ergül M'yi silahla öldürdüğü belirlendi.

Güven G'nin daha sonra arkadaşı A.Ü'yü (17) arayarak olayı anlattığı, ikilinin bir süre sonra birlikte uyuşturucu kullandıkları bir adrese gittikleri öğrenildi.

Burada karşılaştıkları N.A, U.U. ve F.T. ile uyuşturucu kullanmaya devam eden A.Ü. ile Güven G'nin, daha sonra bu kişileri de yanlarına alarak uyuşturucu temini için telefonla irtibat kurdukları Ayhan M'nin evine gittikleri tespit edildi.

A.Ü'yü de yanına alarak evin kapısına giden Güven G'nin, Ayhan M'nin evde olmadığını söyleyen babası Celal M'yi silahla vurarak öldürdüğü, daha sonra yine 3 kişinin bulunduğu araca binerek amcasının evine gittikleri belirtildi.

Güven G'nin burada da amcasının eşi Güllü G'yi silahla öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de silahla yaraladığı tespit edildi.

Güven G'nin daha sonra babasının Yenibosna'daki iş yerine giderek babasını tehdit edip bir miktar para alarak oradan Aksaray'a gittiği öğrenildi.

- Olayları taksi sürücüsüne anlattı

Buradaki bir büfede oturdukları sırada ikilinin, hareketlerinden şüphelenen ve kendilerine kimlik soran güven timi polislerine de ateş ederek kaçtıkları belirlendi.

Olayın devamında Güven G'nin A.Ü. ile farklı yönlere kaçarak bir taksiye binip Başakşehir'e gittikleri tespit edildi. Yolculuk sırasında taksi sürücüsüne 3 ayrı cinayeti ve polisleri yaraladığı olayları anlatan Güven G'nin taksi sürücüsüne, "Bana iyi davranmasaydın seni de öldürecektim" dediği öğrenildi.

Taksiden indiği bölgede geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri tarafından bir viyadük altında gizlendiği sırada yakalanan zanlının üzerinden bir tabanca ile 74 mermi ele geçirildi.

- Olay

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'e dün silahla ateş ederek yaralayan Güven G, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kimliği tespit edilen zanlının olaydan önceki gece Başakşehir'de Ergül M'yi silahla ateş ederek öldürdüğü belirlenmişti.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı Sevim G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi Güllü G'yi öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de yaraladığı ortaya çıkmıştı.

İki kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi daha yaralayan Güven G, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında da polislerin yaralandığı olay sırasında Güven G'nin yanında bulunan bir şüpheli ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen yaşı küçük bir zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Güven G'nin üzerinde ele geçirilen ve soruşturma kapsamında incelenen silahın, Küçükçekmece'de aynı gün Celal M'nin (71) öldürülmesi olayında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

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