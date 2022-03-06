İstanbul'da 8 Mart dolayısıyla "Kadınlar Koşusu" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadınlar Koşusu" düzenledi.

Etkinlik, Valide Sultan Parkı'nda kadınların katılımıyla düzenlenen spor aktivitesiyle başladı. Katılımcılar, aktivitenin ardından Kemal Şeker Bulvarı'nda 2 kilometrelik parkurda koştu.

Etkinliğin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınlara çeşitli ikramlarda bulundu. Müzik eşliğinde eğlencenin de yapıldığı etkinlikte katılımcılara hatıra madalyası takdim edildi.



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