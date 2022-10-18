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İstanbul'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yapılan denetimlerde 85 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edildi.

Öte yandan 8 ikamet sahibine "günübirlik kiralama" suçundan işlem başlatıldı.

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Zeytinburnu göçmen kaçakçılığı istanbul emniyet müdürlüğü

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