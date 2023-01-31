İstanbul'da ambulansa yol vermeyen konvoydakilere toplam 118 bin lira ceza uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fatih'te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermedi" başlığı ile basına yansıyan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan ambulansa yol vermeme görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalarda, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyen 5 aracın plaka bilgileri tespit edildi.

Araç sürücüleri R.A.İ, M.H.N, A.A.H, H.K. ve Z.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.E.İ, İ.E.İ, M.E. ve İ.E.İ. yakalandı.

Araç şoförleri ve yolcu olarak bulunan kişilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ihlal edilen ilgili maddeleri uyarınca toplam 118 bin 487 lira idari para cezası uygulandı. Araçlar, ilgili kanunun "Korsan taşımacılık" maddesi uyarınca 60 gün trafikten men edildi.

Ayrıca 5 araç sürücüsü hakkında "Trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

