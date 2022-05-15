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İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

15.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de alevlerin sardığı araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücüsünün durdurup indiği aracı kısa sürede alevler sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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