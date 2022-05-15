İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de alevlerin sardığı araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücüsünün durdurup indiği aracı kısa sürede alevler sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz