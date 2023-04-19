YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da arife ve bayramın birinci günü sağanak bekleniyor

İstanbul'da arife ve bayramın birinci günü sağanak bekleniyor

19.04.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nda parçalı ve çok bulutlu hava öngörülen İstanbul'da, arife ve bayramın birinci gününde kısa süreli yerel sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arife ve bayramın ilk günü bölge genelinin yağışlı, ikinci ve üçüncü günlerin büyük bölümünün parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Arife ile bayramın birinci günü, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın ikinci günü bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sakarya'nın güney ve doğusu ile Kırklareli'nin Babaeski ve Pehlivanköy, Edirne'nin Uzunköprü ve Havsa, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bayramın üçüncü günü ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA BAYRAMIN SON GÜNLERİ YAĞIŞ YOK

Ramazan Bayramı boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı İstanbul'da arife ve bayramın birinci günü kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış öngörülmeyen kentteki en düşük ve en yüksek hava sıcaklarının perşembe 9/16, cuma 10/16, cumartesi 10/17, pazar 10/17 olması tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'den "Yuvamız İstanbul" kreşlerindeki çocuklar ve aileleri için iftar programıİBB'den "Yuvamız İstanbul" kreşlerindeki çocuklar ve aileleri için iftar programı
Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandıTekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı hava durumu arife sağanak

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Nisan Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Çarşamba

Nimet eczanesi
Sariyer
Deva eczanesi
Buyukcekmece
Zeynep eczanesi
Pendik
Verese merih eczanesi
Fatih
Hilal deniz eczanesi
Bahcelievler
Dilem eczanesi
Buyukcekmece
Sevgi eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.