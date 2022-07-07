İstanbul'da avukatı ve müvekkilini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir avukatı bürosunda, müvekkili olan kadını da iş yerinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan hukuk bürosunda avukat Servet Bakırtaş'ı (60), ardından avukatın müvekkili Öznur Tufan'ı (71) Büyükçekmece Spotçular Çarşısı'nda öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah T'nin (58) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, 2014'te tartışma yaşadığı Burak Ocak'ı silahla yaralayan şüpheliye tazminat davası açıldığını, şüphelinin bunun üzerine Burak Ocak'ın teyzesi Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'tan davayı geri çekmelerini istediği, davanın geri çekilmemesi nedeniyle cinayetleri işlediği belirlendi.

- Olay

Bakırköy Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan avukat Servet Bakırtaş, dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa bir süre sonra Büyükçekmece'de Spotçular Çarşısı'nda Öznur Tufan isimli kadının öldürüldüğü ihbarını almış, daha sonra her iki olayın faili Abdullah T'yi yakalamıştı.

