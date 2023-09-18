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İstanbul'da belediye aracının ayağını ezdiği kişinin 5 parmağı kesildi

18.09.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, belediye temizlik aracıyla ayağı ezilen ve 10 günde 7 ameliyat geçiren Celal Sönmez, 5 parmağını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz'da Celal Sönmez, gece saatlerinde Beşiktaş'tan Maltepe'deki evine doğru hareket ettiği aracının arıza ışığı yanınca Büyükdere Caddesi üzerinde yol kenarında durdu.

İddiaya göre, o sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracıyla caddeyi süpüren personel Y.Ö, Sönmez ile yolu kapattığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Daha sonra Sönmez'in otomobiline temizlik aracıyla çarpan Y.Ö, olay yerinden uzaklaştı. Otomobilinden inen Sönmez de temizlik aracını durdurmaya çalıştı. Bu sırada hareket eden temizlik aracının ayağını ezdiği Sönmez yaralandı.

Olayın ardından belediye görevlisi olay yerinden ayrılırken, Celal Sönmez de kendi aracıyla hastaneye gitti.

SÖNMEZ, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Maltepe'deki evinde AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Celal Sönmez, yol kenarında durduğu sırada temizlik personeliyle aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Y.Ö'nün aracından inerek arabasının camına vurduğunu, bağırarak kendisine hakaret ettiğini öne süren Sönmez, "Aracına doğru yürüdüğü sırada aileme küfürler ederek gitti. Yardımcı olmak adına aracımı 5-10 metre ileriye aldım. Aracım arızalı olmasına rağmen kendisine yardımcı olmaya çalıştım ancak yine temizlik aracıyla dibime kadar girip çarptı ve uzaklaşmaya çalıştı. O sırada ben de indim ve kapısından tuttum, durmasını ve tutanak tutmamız gerektiğini söyledim. 'Aracına vurmadım.' dedi ama temizlik aracının kamera görüntüleri elimizde mevcut." ifadelerini kullandı.

Ayağını temizlik aracının basamağına koyduğunu kaydeden Celal Sönmez, "Ben üzerinde olduğum halde aracını yalpalayarak 20 metre kadar gitti. Sonrasında, kamera görüntülerinde de görülüyor, beni eliyle iterek aşağıya düşürüp üzerimden geçip ayağımı kopardı." dedi.

Sönmez, yerde yattığı sırada tartıştığı kişiden yardım istediğini, ambulans çağırmasını söylediğini ancak temizlik personelinin uzaklaştığını aktardı.

Sonrasında kendi ayağına turnike yaparak otomobiline bindiğini anlatan Sönmez, "Gittiğim hastanede tedavim yapılamayacağını, ayağımın kesileceğini, söylediler. Bunu istemediğim için ikinci bir hastaneye gittim, orada da ayağımın kesileceği söylendi. Gittiğim üçüncü hastanede doktorlar sağ olsun yardımcı oldu fakat 10 günde 7 ameliyata girdim, 5 parmağım kesildi." şeklinde konuştu.

Olayın ardından tutuklanan temizlik personeli hakkında dava açıldığını ve ilk duruşmanın 6 Eylül'de yapıldığını aktaran Sönmez, duruşmaya uzaktan bağlanan Y.Ö'nün ifadesinin alınmasının ardından tahliye edildiğini aktardı.

Sönmez, kendisinin ise bu haldeyken duruşmaya zorla getirilmesi yönündeki karar üzerine mahkemeye gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk duruşmada serbest bırakıldı, adama ceza değil bir ödül verdiler. Belediyeden de personelin müdürleri iki kez evime ziyarete geldi. Onlar da personelin kötü bir insan olmadığını öne sürerek, böyle bir şeyi nasıl yaptığına inanamadıklarını söylediler. Ben de onlara sadece şunu sordum. 'Siz bu insanı sağlık testinden, psikoteknikten geçirdiniz mi?' Bu soruma bir cevap veremediler, 'Evet testten geçirdik, bu da onun belgesi.' gibi bir şey söyleyemediler. Sadece bu süreçlerde işçi alımlarında yoğunluk yaşandığını, bazen böyle şeylerin gözden kaçtığını söylediler."

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