İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer’de bir kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta kaçak sigara satışı yapıldığı belirtilen eve gelen Muammer Tevfik A. (35) ile kardeşi Ahmet A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer Tevfik A, tabancayla kardeşini başından ve göğsünden vurarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılarak hastaneye kaldırılan Ahmet A, kurtarılamadı.
Polis, Muammer Tevfik A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz