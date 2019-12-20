İstanbul’da “Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Formu”

Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul’da düzenleyeceği “Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Formu” başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın bugün açılışını yapacağı “Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Formu”nda evrensel, bilimsel kriterler, ulusal ve uluslararası araştırmalar ile uygulamalar ele alınacak. Ayrıca fuarda “Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Üzerine” başlığıyla düzenlenecek buluşmada çocuk edebiyatı ürünlerinin standartlarının yükseltilmesine yönelik görüşler ele alınarak, eğitimde nasıl kullanılacakları masaya yatırılacak.

İki gün sürecek forumda eleştirel okuma yapabilen, düşünen, sanat ve estetik zevki gelişmiş duyarlı bireyler yetiştirmek üzere öğretmen ve aileler için bir yol haritası da belirlenecek. Edebiyatın duayen yazar ve yayımcıları, çocuk kitapları ile ilk gençlik eserlerini konuşmak üzere genç yazar ve editörlerle bir araya gelecek. Kitapların içeriklerini zenginleştirmenin yolları, ortaya çıkan nitelikli eserlerden aileler ve eğitim kurumlarının istifade etme biçimleri ile yöntemlerine ilişkin fikirlerin paylaşılacağı foruma okul öncesi eğitimciler, kütüphaneciler, çocuk psikologları, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında uzman akademisyenler ile yayımcılık meslek örgütlerinin temsilcileri katılacak.

