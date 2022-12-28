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  4. İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

28.12.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sırasında Büyükçekmece'deki iki gece kulübünü takibe alan ekipler, burada çalışan 22'si yabancı uyruklu 24 kadının, iş yerlerinin sahibi ve onunla birlikte hareket eden şüpheliler tarafından fuhşa zorlandığını tespit etti.

Organize biçimde hareket eden şüphelilerin, gece kulübünün yakınındaki bir sitede bulunan 12 daireyi fuhuş için kullandıkları, mekanda tanışan müşteri ve kadınların bu evlere transferini sağladıkları, ayrıca yurt dışından gelen mağdur kadınları da bu evlerde konaklattıkları anlaşıldı.

Belirlenen eğlence mekanları ve evlere 23 Aralık'ta gece saatlerinde baskın yapan polis, 7'si kadın 17 şüpheliyi yakalarken, fuhşa zorlanan 24 mağdur kadını da korumaya aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 15'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

22 yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece fuhuş operasyon

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