İstanbul'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir ilçesinde bir evde gerçekleşen gasp olayı sonrası çalışma başlattı.

Gece saatlerinde girdikleri evdeki 2 kişiyi bağlayarak etkisiz hale getiren şüphelilerin, zorla bir kuyumcuya ait hesaba 330 bin lira havale yaptırdığı ve mağdurlara ait aracı aldığını belirleyen ekipler, çevredeki ve paranın gönderildiği iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Mağdurların olaydan bir gün önce eve çatı tamiri için gelen kişilerden şüphelendiklerini beyan etmeleri üzerine bu noktaya ağırlık veren ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu inşaat işçileri Kerem A. ve Rahmi A. ile kuyumcuya havale edilen para karşılığı altın alan Arslan N'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

