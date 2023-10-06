İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında da araçlar arandı, belge kontrolü yapıldı.

Helikopter destekli uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

