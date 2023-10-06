YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

06.10.2023 07:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında da araçlar arandı, belge kontrolü yapıldı.

Helikopter destekli uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ezine’de ticari araç içinde 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıEzine’de ticari araç içinde 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Bu pazar Talas’ın ‘Antika Pazarı’Bu pazar Talas’ın ‘Antika Pazarı’
Isparta’da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandıIsparta’da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:57
İkindi
16:11
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Cadde 360 eczanesi
Kadikoy
Afşar eczanesi
Sisli
Yildiz eczanesi
Besiktas
Hilal deniz eczanesi
Bahcelievler
Eren eczanesi
Buyukcekmece
Aytaç eczanesi
Bakirkoy
Tuna eczanesi
Kagithane
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.