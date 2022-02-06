İstanbul'da internet üzerinden sahte ve taklit saat satan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yurt dışından kaçak yollarla getirdiği sahte ve taklit kol saatlerini internet üzerinden yüksek fiyattan sattığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait kol saatlerinin taklitlerini orijinalmiş gibi satarak müşterilerini mağdur ettiği ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Satış yaptığı internet sitelerinde farklı adres gösteren şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, K.E'nin sahte ve taklit saatleri depoladığı adrese baskın düzenledi.

Operasyonda K.E'yi gözaltına alan ekipler, depoda yaptıkları aramada ele geçirdikleri 720 saate de el koydu.

Gözaltına alınan K.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

