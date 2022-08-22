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İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

22.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de İstanbul Su ve Kanalitazyon İdaresi (İSKİ) ekibinin çalışması sırasında patlayan su borusundan çevreye su yayıldı.

İSKİ ekibinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki onarım çalışması sırasında su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Su tazyikli şekilde etrafa yayılmaya başladı. Ekipler yaptıkları müdahaleyle suyu kesti.

Su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan suyun çevreye yayılması ve İSKİ ekibinin çalışması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler İSKİ

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