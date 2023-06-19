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İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

19.06.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu ile Şişli'de yasaklanmasına rağmen yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bazı kişiler gözaltına aldı.

Beyoğlu ve Şişli'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen Taksim'de LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruplar için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar güvenlik güçlerince kapatılırken caddeye giriş ve çıkış yapılmasına izin verilmedi.

Harbiye, Cihangir ve Kabataş'ta yoğun önlem alınırken Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.

İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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polis Gözaltı taksim

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