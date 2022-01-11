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İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

11.01.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın hava sıcaklığının kuvvetli poyrazla düşmesi, perşembe günüyse yer yer kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, kentte yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sıcaklık düşüşüyle karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, bölge genelinde halen mevsim normallerinde olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren yağışların, Trakya'dan başlayarak bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13 Ocak Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklar; Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

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