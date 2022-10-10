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İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanığın davasında tanıklar dinlendi

10.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanığın davasında tanıklar dinlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da başına kimyasal madde döktüğü Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile müşteki Yasemin Uzunçelebi'nin ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru U.A, olay yeri inceleme ekibinde görev yaptığını, olay günü evde ilk yaptıkları kontrolde en fazla bulgunun yatak odasında olduğunu ifade etti.

Yatak ve yastıkta yanığa neden olduğunu düşündükleri izler gördüklerini anlatan U.A, "Yatak odasından mutfağa ve banyoya gidene kadar yere damlamış, yatak odasında bulduğumuz izlerle aynı renkte damlalar vardı. Yaralanan kişinin yaralandıktan sonra ilk lavabonun olduğu yerlere gittiğini düşündük. Mutfak ve banyo lavabolarında elle dokunulmuş gibi izler vardı. Yatak odasında metal bir tas bulduk. Tasın içerisinde sıvı kalıntısı vardı. Ancak sıvının türünü anlayamadık ve örnek aldık." dedi.

Bir diğer tanık polis memuru V.B. de olayın gerçekleştiği evin içinde herhangi bir dağınıklığın olmadığını, yatağın ayakucunda metal bir tas gördüklerini ve kapıda zorlama izi olmadığını aktardı.

Tutuklu sanık Mehmet Yıldız, olayın kaza sonucu meydana geldiğini öne sürerek, "Yasemin'i öldürme gibi bir düşünceye kapılmadım. Benim hayatla ilgili hayallerim vardı." dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve katılanla ilgili kati raporun düzenlenmesi için 18 ayın geçmesi gerektiği bildirildiğinden, olayın üzerinden 18 ayın geçmesinin beklenmesine ve dosyanın 5 Nisan 2023 tarihinde Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, katılanla ilgili kati raporun alınmasına karar verdi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın 5 Ekim 2021'de gizlice evine girdiği müşteki Yasemin Uzunçelebi'ye kimyasal madde dökerek kaçtığı belirtiliyor.

Sanığın öldürmek amacıyla müştekiye canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal madde fırlattığı anlatılan iddianamede, saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluşan müştekinin hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte tedavi gördüğü ve ifadesinin alınamadığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yıldız hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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