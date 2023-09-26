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İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi

26.09.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde motosikletli sürücülere yönelik gerçekleştirilen polis denetiminde ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi kontrolü yapıldı.

İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Beşiktaş, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar’da motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve bekçilerin katıldığı uygulama noktalarında, ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Uygulamada durdurulan motosikletler, ekipler tarafından didik didik arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirerek üst araması yaptı.
Akşam saat 23.00’te başlayan uygulamaların gece saat 04.00’e kadar devam edeceği öğrenildi.

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