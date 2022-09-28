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İstanbul'da patlamış mısır kutusunda uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

28.09.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da patlamış mısır kutusunda uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde patlamış mısır kutularında uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde kendisini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan G.C'nin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, büyük patlamış mısır kutularında uyuşturucu sattığını belirledikleri şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda G.C. ile evde bulunan A.T. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 5 kilo 220 gram esrar, 110 gram kubar, 4 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.​​​​​​​

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İstanbul Beylikdüzü uyuşturucu operasyonu patlamış mısır

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