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İstanbul'da petshopta çıkan yangın söndürüldü

05.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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İstanbul Maltepe'deki bir petshopta çıkan yangında farklı türlerdeki çok sayıda hayvan telef oldu.

İstanbul'da petshopta çıkan yangın söndürüldü

Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan petshopta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Petshoptaki kafesleri dışarıya çıkaran itfaiye görevlileri dumanı tahliye etti.

Petshopta farklı türlerdeki çok sayıda kuş ve balığın telef olduğu görüldü.

Mahalle sakinleri hayvanların kurtarılamamasından dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.

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yangın İstanbul Maltepe petshop

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