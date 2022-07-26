YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

26.07.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de parkta oynarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan Uğur Akbulut'a, ağızlıksız gezdirildiği belirtilen pitbull cinsi köpek saldırdı.

Yaralanan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürülürken, sahibi köpeği alarak parktan uzaklaştı.

Sağlık raporu alan Akbulut'un ailesi, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, köpeğin sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle buluştuBakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle buluştu
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandıİzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Balıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildiBalıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler saldırı

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üzerinde bir servet taşıyordu! Vaaz sırasında aniden soyuldu

Üzerinde bir servet taşıyordu! Vaaz sırasında aniden soyuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Fantezi başını yaktı! Balkondan arabanın üzerine düştü

Fantezi başını yaktı! Balkondan arabanın üzerine düştü

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.