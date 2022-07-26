İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de parkta oynarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan Uğur Akbulut'a, ağızlıksız gezdirildiği belirtilen pitbull cinsi köpek saldırdı.

Yaralanan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürülürken, sahibi köpeği alarak parktan uzaklaştı.

Sağlık raporu alan Akbulut'un ailesi, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, köpeğin sahibini yakalamak için çalışma başlattı.



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