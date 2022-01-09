İstanbul'da sis etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü şekilde trafikte ilerlemeye çalışıyor.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul’un birçok noktasında etkili olan sisin boğaz trafiğine bir etkisi bulunmuyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.



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