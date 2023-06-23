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İstanbul'da STK'lerden İsrail'i boykot çağrısı

23.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları (STK) boykot çağrısı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfının Fatih'teki genel merkezinde bir araya gelen 9 sivil toplum kuruluşu, ortak basın açıklamasıyla İsrail ordusunun Cenin saldırılarına tepki göstererek, boykot çağrısında bulundu.

Sendikalar adına ortak basın açıklamasını okuyan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, İsrail'in daha önceki saldırılarını hatırlattı.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 1'i çocuk 7 kişiyi öldürdüğünü ifade eden Songür, "Helikopter, savaş uçağı ve tankla, ellerinde sadece taş olan çocuklara orantısız güç kullanıldı. 18'i ağır olmak üzere 201 Filistinli de yaralandı. Ayrıca bölgeye kimyasal bomba atıldığı ve onlarca kişinin nefes darlığı yaşadığı fakat bölgedeki imkansızlıklar nedeniyle doktor ve hastaneye ulaşamadıkları belirtilmektedir." dedi.

Türkiye'nin asırlar boyunca bölgedeki barışın ve istikrarın güvencesi olduğunu belirten Songür, "Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Batı Şeria'ya, Gazze'ye ve Filistin'e musallat olmuş işgal çeteleri artık bir apartheid rejimine dönüşmüştür." diye konuştu.

Songür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, savaştan, istikrarsızlıktan ve problemden beslenmektedir. Gelin hep beraber apartheid rejimine karşı büyük boykotu başlatalım. İsrail uluslararası siyasette yalnızlaştırılmalıdır. Çünkü İsrail sessizliğimizden güç, tepkisizliğimizden kuvvet almaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımıza, siyasi partilerimize, cemiyet ve kuruluşlarımıza bu çağrıya destek vermeleri için sesleniyoruz. Cenin'e acilen yeni bir insani yardım koridorunun açılması ve gözlemci heyetlerin bölgeye gönderilerek insani durumun gözlenmesi gerekmektedir."

İHH, Özgür-Der, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, Mazlumder, Hukukçular Derneği, Filistin İletişimciler ve Medya Derneği, Filistin Dayanışma Derneği, KUTAD, Beytülmakdis Öncüler Derneğinin ortak imzası bulunan açıklama daha sonra Arapça olarak okundu.

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İsrail Cenin açıklama

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