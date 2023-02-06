YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak

06.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bulunan bir taksi derneğinin üyeleri, deprem bölgesine destek olmak isteyenlerin yardımlarını ücretsiz olarak evlerinden alıp ilgili kurumlara götürecek.

Yaklaşık 3000 üyesi bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneğine (BTD) bağlı taksiciler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında derneğin telefon numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden konum bilgisini gönderen vatandaşların deprem yardımları, ücretsiz olarak ev ve iş yerlerinden alınarak ilgili kurumlara teslim edilecek.

BTD Başkanı Hüseyin Duman yaptığı açıklamada, deprem bölgesindekilere geçmiş olsun temennilerini ileterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Duman, "0535 623 80 12" numaralı telefona WhastApp uygulaması üzerinden konum bilgisini iletenlerin yardımlarını alan taksicilerin ilgili merkezlere ulaştıracağını söyledi.

Yardımların taşınmasıyla ilgili vatandaşların herhangi bir ücret ödemeyeceğini aktaran Duman, "Taksiciler olarak yardımların deprem bölgesine ulaşmasını sağlayacağız. Uygulama 10 gün sürecek." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş depreminde yaralanan 11 kişi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildiKahramanmaraş depreminde yaralanan 11 kişi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi
Çorum’da deprem paniği, vatandaşlar kendilerini dışarıya attı, kavşaklar kilitlendiÇorum’da deprem paniği, vatandaşlar kendilerini dışarıya attı, kavşaklar kilitlendi
Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardımEreğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul taksi yardım

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:23
İkindi
16:08
Akşam
18:34
Yatsı
19:55
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.