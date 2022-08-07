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İstanbul'da tartıştığı oğlu intihar eden baba yaşamına son verdi

07.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tartıştığı oğlu intihar eden baba yaşamına son verdi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir baba, eve geç kaldığı gerekçesiyle tartıştığı oğlunun intiharı üzerine iş yerinde yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da Eyüp B. (52), eve geç kaldığı gerekçesiyle oğlu Keremcan B. (16) ile tartıştı.

Bir süre sonra odasındaki pencereyi açan Keremcan B, 15. kattan atlayarak intihar etti. Çocuğun cenazesi Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

İki gün aradan sonra Eyüp B. (52) oğlunun ölüm acısına dayanamayarak Sultangazi'deki iş yerinde silahla başına ateş ederek canına kıydı.

Eyüp B'nin cenazesi, Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından oğluyla aynı mezarlığa defnedildi.

Eyüp B'nin 14 yaşında bir erkek çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

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İntihar Gaziosmanpaşa Sultangazi

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