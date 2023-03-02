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İstanbul'da telefon dolandırıcılığı yapan 24 zanlı adliyeye sevk edildi

02.03.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, telefonda kendilerini avukat olarak tanıtıp, icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle kandırdıkları kişileri yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çok sayıda kişiyi mağdur eden bir suç şebekesinin çökertilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, telefonla aradıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtan şüphelilerin icra takibi başlatıldığına dair bilgi verip kandırdığı kişilerden para tahsil ettiği anlaşıldı.

Toplam 36 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen şebekenin yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Kurdukları ofiste faaliyet yürüten şebekeyi yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, 6'sı kadın 24 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Ev adresleri tespit edilen 24 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Avukat telefon

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