İstanbul'da telefon dolandırıcılığı yapan 24 zanlı adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çok sayıda kişiyi mağdur eden bir suç şebekesinin çökertilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, telefonla aradıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtan şüphelilerin icra takibi başlatıldığına dair bilgi verip kandırdığı kişilerden para tahsil ettiği anlaşıldı.

Toplam 36 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen şebekenin yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Kurdukları ofiste faaliyet yürüten şebekeyi yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, 6'sı kadın 24 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Ev adresleri tespit edilen 24 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

