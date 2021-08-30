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İstanbul'da yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

30.08.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üsküdar'da, yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Selamiali Mahallesi Söz Ebesi Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, yangında evde mahsur kalan anne ile kızını kurtardı.

Ekiplerce söndürülen yangın evde maddi hasara neden oldu.

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yangın Üsküdar

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