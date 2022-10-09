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İstanbul'da yolcuları zorla taksiden indiren şoföre para cezası

09.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yolcuları zorla taksiden indiren şoföre para cezası

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, yolcuları gitmek istedikleri yere götürmeyip zorla araçtan indirdiği ve yolcu seçtiği belirlenen taksi şoförüne para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan çalışma ile aracına aldığı yolcuları gitmek istedikleri yere götürmeyip zorla araçtan indirdiği ve yolcu seçtiği belirlenen araç sürücüsü G.A. ekiplerce yakalandı.

Araç sürücüsü G.A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, belediyeden aldığı çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yaptığı için 1823 lira, emniyet kemeri takmaması sebebiyle 196 lira, "saygısızca araç kullanmak" gerekçesiyle 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 215 lira ceza uygulandı.

Araç, şoför kartı iptal olduğu halde taşımacılık yapmaktan 5, yolcu seçme eylemi nedeniyle 3 gün süreyle trafikten men edildi.

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