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İstanbul'da yolda mahsur kalan hasta, kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi

25.01.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yolda mahsur kalan hasta, kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yolda mahsur kalan ve aracında rahatsızlanan kişi, Beyoğlu Belediyesine ait kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok araç ilerlemekte zorlanırken bazıları yolda kaldı. Beyoğlu Belediyesi, yolda kalanların yardımına yetişti.

Ekipler, Kulaksız Meydanı'nda yolda kalan bir araçta rahatsızlanan vatandaşı, kar küreme aracına bindirerek Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine götürdü.

İlk müdahalesi yapılan erkek hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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