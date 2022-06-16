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İstanbul'daki 11. Bahçe Market'in açılışı Ataşehir'de yapıldı

16.06.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Buraya gelip, sadece alışveriş yapmak değil, böyle gezinmek bile, oradaki çiçekleri ya da ağaç türlerini tanımanın bile faydası olduğunu düşünüyorum"

İstanbul'daki 11. Bahçe Market'in açılışı Ataşehir'de yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin kentteki 11. Bahçe Market'i, Ataşehir'de düzenlenen programla açıldı.

Ataşehir Bulvarı'nda hizmete giren marketin önünde düzenlenen açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanının talebi üzerine burayı açtıklarını söyledi.

Bahçe Market’in, Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin güzel bir hizmeti olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu tarz yerlerimiz, sadece bir market değil, aynı zamanda bir yeşil alan gibi tanzim ediliyor ve güzelliğiyle çevreye verdiği moralle de etkili olması değerli. Buraya gelip, sadece alışveriş yapmak değil, böyle gezinmek bile, oradaki çiçekleri ya da ağaç türlerini tanımanın bile faydası olduğunu düşünüyorum." dedi.

İstanbul'un sadece insanlara değil, havada, karada ve denizde yaşayan birçok canlıya ev sahipliği yaptığını dile getiren İmamoğlu, "Unutmamamız lazım ki aynı zamanda biz dünyanın da birer parçalarıyız. Yani eğer ülkemiz adına güzel duyguları beslemezsek dünyaya da bir faydamız yok." diye konuştu.

Doğayı korumanın, bahçeleri ve memleketi güzelleştirmenin kendileri gibi yöneticilerin sorumluluğu olduğunu anlatan İmamoğlu, İstanbul'da yeşil alanları korumak ve güçlendirmek arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.

- Bahçeyle ilgili yaklaşık 4 bin 500 ürün satılıyor

İç ve dış mekan süs bitkilerinden bahçe ekipmanlarına kadar 4 bin 500'e yakın ürün satılan Bahçe Market'in açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas katıldı.

İmamoğlu, buradaki açılışın ardından Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan İBB Spor Tesisi'nde de incelemeler yaptı.

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