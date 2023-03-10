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İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

10.03.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki belediyeler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, depremzede kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hijyen seti ulaştırdı. Belediyede çalışan kadınlar, kendi imkanlarıyla gönüllü olarak deprem bölgesindeki kadınlara ulaştırılmak üzere kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı hijyen seti paketleri hazırladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve eşi Nezihe Usta da çalışmaları inceledi, paketlerin hazırlanmasına yardım etti.

Hijyen setleri, depremzede kadınlara takdim edilmek üzere Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine gönderildi.

Başkan Usta, yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, "Depremzede kadınlarımızın, depremde yetim kalan kızlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Allah bir daha bize böyle büyük afetler yaşatmasın diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Esenyurtlu kadınlardan deprem bölgesindeki kadınlara hediye

Esenyurt Belediyesinin kadın çalışanları ile kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ve alınan hediyeler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde deprem bölgesindeki kadınlarla paylaşıldı.

Belediyenin kadın çalışanları, psikolog ve sosyologlardan oluşan bir ekiple deprem bölgesine giderek yaraları sa​rmak için destekte bulundu. Ekipler, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulan kolileri ve hediye paketlerini Hatay'ın Samandağ ilçesinin Sutaşı, Pınarbaşı ve Aknehir köylerindeki kadınlara ulaştırdı.

Depremzede kadınlara psikolojik anlamda da yardımcı olan ekipler, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

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