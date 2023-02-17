İstanbul'daki camilerde depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmasının ardından vatandaşlar kentteki camilere adeta akın etti.

Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan namaza vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Caminin içi ve avluları kısa sürede dolarken buralarda yer bulamayan vatandaşlar Eyüpsultan meydanından iş yerlerinin önüne kadarki alanda saf tuttu. Cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okundu. Cuma namazının ardından depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Ayakta kalan bazı vatandaşlar da duaya eşlik etti.

Namaza katılan vatandaşlar daha sonra caminin dış avlusunda yer alan Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti, bazıları da Kur'an-ı Kerim okudu.

Büyük Çamlıca Camisi ve Fatih Camisi'nde de cuma namazı öncesi depremzedeler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Cuma hutbesinde, geçmişte ve son yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu. Duyarlı ülkelere maddi ve manevi destekleri için teşekkür edilen hutbede, ülkece gösterilen birlik beraberlik ruhunun önemi vurgulandı.

Cuma namazının ardından vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

