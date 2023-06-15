İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı

İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı.

Galata Kulesi'nde ise tanıtım videosu gösterildi. Kuleye yansıtılan görüntülerde Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile "Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." sözü yer aldı.

Görüntülerde ayrıca "Kanun ordusu jandarma 184 yaşında", "Güçlü, güvenilir, hazır", "Köklü geçmiş, güçlü gelecek", "Halkımızın yanında, yakınında ve yardımındayız" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar ile turistler, Galata Kulesi'ndeki görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

