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İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi

15.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye uyruklu kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada, 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi. - Emniyet güçleri dün 16.20'de gerçekleşen saldırının ardından yaptığı çalışmada, 10,5 saatte şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.

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