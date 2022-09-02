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İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu

02.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırının ardından polis ekiplerince binaya yakın bir tarlada beze sarılı halde bulunan silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının tespiti için incelemeye alındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yönelik silahlı saldırının ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, binaya yakın bir tarlada iki silah bulundu.

Alınan bilgiye göre, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.

Polislerin yaptığı detaylı arama sonucunda, olay yeri yakınındaki bir domates tarlasında beze sarılı halde iki silah bulundu.

Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

- İki şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Silahlı saldırının ardından yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, emniyette verdikleri ilk ifadede, olay günü alkol aldıklarını ve çok sarhoş olduklarını, hedef gözetmeden silahla ateş açtıklarını öne sürdükleri öğrenildi.

Emniyetin talebi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin gözaltı süresi pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

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