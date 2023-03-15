İstanbul'dan deprem bölgesine 7 bin 972 tır yardım gönderildi

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'umuzdan 1-15 Mart'ta 665 olmak üzere, 6 Şubat'tan beri toplam 7 bin 972 tır yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi." ifadesini kullandı.
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