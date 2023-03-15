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İstanbul'dan deprem bölgesine 7 bin 972 tır yardım gönderildi

15.03.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kentten şimdiye kadar 7 bin 972 tır yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'umuzdan 1-15 Mart'ta 665 olmak üzere, 6 Şubat'tan beri toplam 7 bin 972 tır yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi." ifadesini kullandı.

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deprem Vali İstanbul Ali Yerlikaya Tır yardım

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