İstanbul'dan deprem bölgesine 7 bin 972 tır yardım gönderildi

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'umuzdan 1-15 Mart'ta 665 olmak üzere, 6 Şubat'tan beri toplam 7 bin 972 tır yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi." ifadesini kullandı.

